Mazzola: “Domani partita importante per l’Inter, non per il Napoli: se non vince…”

Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra, ha presentato ai microfoni de Il Mattino la sfida di domani sera tra Inter e Napoli: “Antonio Conte lo immagino come un martello: ogni momento lo passerà a ricordare ai suoi la figuraccia per l’eliminazione dalla Champions. E quella ferita, che ancora brucia in tutti noi, servirà a dare energia per il campionato“.

Mazzola, cosa può dire la gara di domani sera a San Siro?

“È importante per l’Inter e non per il Napoli. Perchè la mazzata che ha avuto con lo 0-0 contro lo Shakhtar non è mica dimenticata. Se domani non vince, sarà un altro gioco al massacro. Il Napoli arriva più sereno, se perde non è una tragedia e sa bene Gattuso che anche una sconfitta non taglia certo gli azzurri fuori dalla lotta per lo scudetto. La stagione è ancora lunghissima“.