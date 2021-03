Mazzola: “Scudetto? L’Inter non ha ancora vinto. Juve eliminata? Non mi dispiace”

Intervistato da Rai Radio 1 durante la trasmissione 'Un Giorno da Pecora', Sandro Mazzola ha fatto il punto sulla corsa scudetto dell'Inter

ELIMINAZIONE JUVENTUS - "Non sono meravigliato. Ammetto che non mi dispiace mica tanto ma non ho festeggiato. Ovviamente ho tifato per la squadra italiana. Torino-Inter? Il Torino non è messo bene ma nei momenti decisivi tira fuori le unghie".