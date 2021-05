Mazzola: “Conte un grande, spero resti all’Inter. Pirlo? Io lo terrei, così la Juve non vince”

Intervistato da Footballnews24.com, Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, ha parlato della situazione societaria in casa nerazzurra

Intervistato da Footballnews24.com, Sandro Mazzola, bandiera e leggenda dell'Inter, ha parlato della situazione societaria in casa nerazzurra, augurandosi al contempo che Antonio Conte rimanga a Milano anche nella prossima stagione. Ecco le sue parole:

SITUAZIONE ECONOMICA INTER - "Bisogna essere dentro la società per dire di più. E’ un bel problema. Si deve valutare tutto. E’ necessario vedere se i giovani sono davvero validi. Poi si può valutare se possano prendere il posto di un titolare, che potrebbe essere venduto per riequilibrare i conti".

FUTURO CONTE - "Dipende come va con questa situazione finanziaria. Se si risolve come io spero, penso di si. Penso sia una bella persona ed un grande allenatore. A me piace tanto Antonio".