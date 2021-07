Mazzola: “Nell’Italia non vedo altri ’10’ meglio di Insigne. Ai miei tempi…”

Intervistato dal Mattino, Sandro Mazzola ha parlato così di Insigne, protagonista contro il Belgio

"Ora come ora altri 10 meglio di lui (nell'Italia, ndr) non ce ne sono e allora non solo ce lo godiamo ma ce lo teniamo anche stretto".

"Quando venivo convocato in Nazionale tutti noi lo volevamo,ma non lo dicevamo mai. Solo sottovoce. Era un sogno, io l'ho indossato tanto con l'Inter, meno con l'Italia. Ma per me quel numero rappresenta tutto. Perché era il numero di mio padre. L'emozione più grande è stato quando ho indossato la 10 con le giovanili: mi sembrava un sogno che si realizzava".