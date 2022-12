Mazzola: “Inter-Napoli? Una volta entrai nello spogliatoio dell’arbitro. Mi lamentai…”

"Poteva farcela nel ‘71: ricorda l’episodio con Gonella? Certo, Totonno me l’ha rinfacciato molte volte. San Siro, fine primo tempo: il Napoli è avanti uno a zero con merito ma alcune decisioni arbitrali non ci convinsero. Non potevo entrare nello spogliatoio dell’arbitro ma lo feci, nella ripresa l’Inter capovolse il risultato con doppietta di Boninsegna e un rigore un po’ generoso".