Mazzola: “Juve-Inter 9-1? Andò così. I bianconeri mi volevano, ma mia madre mi disse…”

Lunga intervista concessa da Sandro Mazzola, pilastro della Grande Inter, ai microfoni de IlBianconero. L’ex calciatore ha raccontato il celeberrimo giorno in cui Angelo Moratti decise di mandare in campo la primavera contro la Juventus, con la gara che finì 9-1.

Ci racconta quel giorno.

“Si giocava di sabato, il problema era che io dovevo andare a scuola e avevo tre interrogazioni decisive per non essere bocciato. Quando in settimana dissi mia madre che sabato avrei giocato lei non ne voleva sapere, insistette per dirmi di andare a scuola. Uscita la notizia che Moratti aveva deciso di far giocare noi ragazzi, i miei compagni di squadra fecero di tutto per farmi giocare, così andai a parlare al preside e gli chiesi un permesso, dicendogli che sarebbe potuta essere l’unica partita in Serie A”.

E alla fine?

“Lo convinsi e mi diede l’ok per andare a giocare. Non solo, riuscii a trovare anche un biglietto in tribuna per il professore di matematica che voleva venirmi a vedere. Era emozionatissimo”.