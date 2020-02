Mazzola: “Lazio-Inter non decisiva per lo scudetto. Lukaku poteva stare bene nella Grande Inter”

Intervistato da ilsussidiario.net, Sandro Mazzola analizza così Lazio-Inter, big match in programma questa sera all’Olimpico: “Una bella partita, ma non ancora decisiva per la conquista dello scudetto. C’è tutta la stagione ancora davanti infatti! Poi è vero sarà sempre un test importante per entrambe le squadre.

Lazio fuori dalle Coppe: potrebbe essere un vantaggio nella lotta scudetto? No alla fine queste non sono cose che contano. Non è che se una squadra gioca di meno può essere avvantaggiata.

Ritorno di Milinkovic Savic importante per la Lazio? Direi proprio che la presenza di Milinkovic Savìc non potrà che essere importante per la formazione di Simone Inzaghi.

Inter sconfitta in Coppa Italia dal Napoli: campanello d’allarme per Conte? Perdere non fa piacere a nessuno, anche se poi ci sarà sempre il ritorno a Napoli. L’Inter però sta facendo un campionato anche al di sopra delle previsioni. In ogni incontro gioca sempre al massimo e anche al derby ha saputo recuperare due reti e vincere alla grande. E’ veramente un’Inter che ogni volta dimostra tanta grinta, tanto carattere…

Quanto conterà il rientro di Lautaro Martinez nella formazione di Conte? Come nel caso di Milinkovic Savic sarà un altro rientro importante che potrebbe contare molto in questo match.

Dove si deciderà questa sfida? Credo proprio che possa decidersi a centrocampo.

Immobile-Lukaku i possibili matchwinner della partita? Li stimo molto e potrebbero essere proprio loro i matchwinner dell’incontro.

In particolare cosa pensa di Lukaku? E’ stato veramente un acquisto azzeccato, un attaccante che segna, partecipa all’azione della squadra e anche un vero trascinatore. Devo dire che è veramente forte. È un campione, poteva stare bene anche nella “Grande Inter” degli anni’60…“.

