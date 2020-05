Mazzola: “Gattuso mi ricorda Herrera. L’Inter con la Primavera a Napoli? Non capisco. Mertens…”

Intervenuto a ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Marte, Sandro Mazzola ha parlato così delle ultime vicende in casa Inter:

“L’Inter vuole giocare con la Primavera in Coppa Italia? Non ho capito questa cosa, adesso con rose di 23-24 giocatori ci si organizza un momentino e si può fare”.

GATTUSO – “Uno che non molla mai, prende i giocatori uno per volta ed entra nella loro testa. Mi ricorda un mio vecchio allenatore, Helenio Herrera”.

MERTENS – “Avrebbe fatto comodo all’Inter ma i nerazzurri dovrebbero dirgli di riposare in vista della partita. Sta lì in campo e non si fa vedere, poi arriva a dare il colpo. Clamore mediatico ci dev’essere, evidentemente ci sono rimasti male”.

SCUDETTO – “Non si dice mai, io posso solo dire che non lo vince l’Inter! Però se dico così forse ci credo ancora”.