Mazzola: “Radu? All’errore ho detto una parolaccia. Speriamo negli amici dell’Inter”

Le parole dell'ex calciatore e capitano nerazzurro dopo la sconfitta di Bologna che cambia l'inerzia del campionato

L'errore di Ionut Radu come quello di Sarti nel '67 contro il Mantova che regalò lo scudetto alla Juventus? Sandro Mazzola pensa al paragone e risponde a chi lo stuzzica: "Adesso che me lo ricorda in effetti ci sta di paragonarla, anche per il peso che quell'errore ha avuto...", ha detto ai microfoni di TMW.