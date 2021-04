Mazzola: “Superlega? Fossi stato nell’Inter non avrei aderito”

Le parole della bandiera dell'Inter nel suo intervento per TMW a proposito della Superlega

Anche Sandro Mazzola ha criticato l'idea della Superlega. La bandiera dell'Inter ne ha parlato ai microfoni di TMW: "Non mi è piaciuta molto quest'idea e non capisco. Certo, comandano gli incassi e le tv però forse ai miei tempi non si sarebbe nemmeno pensata una cosa del genere".