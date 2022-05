Mbappé ormai ds del Psg, in Francia: “Non è contrario alla cessione di Neymar”

L'attaccante francese non è contrario all'ipotesi che il Paris Saint-Germain ceda, nel mercato estivo, il brasiliano

Cinque anni dopo l'arrivo a Parigi, il bilancio di Neymar è più che mai deludente, fra incidenti, scarso rendimento e atteggiamenti nella vita privata. Acquistato per 222 milioni di euro nel 2017, potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane se al PSG si presentasse l'occasione. Secondo L'Equipe, Mbappé e Neymar "non hanno più molto in comune", in privato il ventitreenne attaccante dei Bleus lo "prende in giro" e Luis Campos, il futuro direttore generale molto vicino a Mbappé, avrebbe identificato il brasiliano come un problema per la prossima stagione.