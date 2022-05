La mossa del Real: Mbappé sempre più vicino. Al Khelaifi a Madrid

Il patron del PSG si trova a Madrid per affari e, secondo quanto riferisce El Chiringuito, è previsto anche un incontro con Florentino Perez

Il patron del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, si trova a Madrid per affari e, secondo quanto riferisce El Chiringuito, è previsto anche un incontro con Florentino Perez, presidente del Real Madrid. I due dirigenti parleranno del futuro di Kylian Mbappe, attaccante in scadenza con il PSG e da tempo nel mirino del club più titolato del mondo.

Secondo quanto scrive oggi il quotidiano Marca, "l'accordo per il trasferimento dell'attaccante francese in Spagna è stato ultimato", anche se mancherebbero gli ultimi dettagli. Per As, Mbappé "annuncerà il proprio addio al PSG la settimana prossima. Tuttavia, il Real Madrid non vuole ufficializzare il suo acquisto fino a dopo la finale di Champions League. Mbappé rischia di diventare il calciatore più pagato nella storia del club: la sua clausola sarà la più alta al mondo", riferisce il quotidiano.