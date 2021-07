Meazza (Sole24Ore): “Interspac? L’ambizione è la maggioranza dell’Inter. Suning…”

Il giornalista: "Il modello è il Bayern, tanti piccoli investitori con pochi soldi, qualcuno con una capacità media e selezionati investitori con tanti soldi"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Mauro Meazza, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato così del progetto Interspac: "Il modello è quello del Bayern, tanti piccoli investitori con pochi soldi, qualcuno con una capacità media e selezionati investitori con tanti soldi. Si fa una società per comprarsene un'altra. L'ambizione di Cottarelli e di Interspac è quella di riuscire addirittura a prendere la quota di maggioranza dell'Inter, tenendo conto che la situazione degli azionisti è tutt'altro che lineare. La presenza di Suning è mediata da una catena di controllo. Fino ad adesso la società non ha detto di non essere interessata. Non ha detto di essere interessata, ma non ha stoppato il progetto. Evidentemente in qualche modo potrebbero essere interessati".