Bologna, accolto il ricorso per la squalifica di Medel: contro l’Inter ci sarà

L'ex Gary Medel ci sarà contro l'Inter . Ridotta la squalifica del giocatore del Bologna, che dunque potrà scendere in campo nel recupero di campionato di domani. Ecco il comunicato della corte sportiva d'appello nazionale:

nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo

numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data

ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16

udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della