EDICOLA TS – Inter al top in Europa! Media punti record

Come vi abbiamo scritto, l'Inter di Antonio Conte, capolista della Serie A, sta mantenendo un ritmo forsennato

Come vi abbiamo scritto, l'Inter di Antonio Conte, capolista della Serie A, sta mantenendo un ritmo forsennato, insostenibile per le avversarie. Il cammino dei nerazzurri assume ancor più valore se confrontato con le altre squadre capoliste del resto d'Europa. Sull'argomento titola così la prima pagina di Tuttosport: "Inter al top in Europa! Media punti record".