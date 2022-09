Mediaset – Juve, fiducia ad Allegri: ma per il prossimo anno ci sono 2 nomi

In ogni caso si andrà avanti fino alla sosta lunga, quella del Mondiale, e poi, eventualmente, si punterà a un traghettatore

Marco Astori

Fiducia ancora a Massimiliano Allegri, con però il piano di cambiare guida tecnica il prossimo giugno. E' questo il piano della Juventus, che, secondo SportMediaset non ha intenzione di cambiare nell'immediato allenatore. Spiega l'emittente: "In ogni caso si andrà avanti fino alla sosta lunga, quella del Mondiale, e poi, eventualmente, si punterà a un traghettatore. Diverso il discorso per la prossima stagione. Che ci sia un traghettatore, o che si vada avanti con Allegri fino a giugno, sembra molto complicato che l'attuale guida tecnica bianconera possa proseguire la sua esperienza bis alla guida della Juventus.

Si sa che piace molto Gasperini ma qualcosa si sta muovendo sul nome che è nel cuore di molti tifosi, nonostante qualcuno lo consideri un traditore per i due anni all'Inter: Antonio Conte. Era già stabilito il suo ritorno nel 2019, quando è arrivato Sarri, prima che Andrea Agnelli ponesse il veto per un rapporto conflittuale che è sfociato nella famosa lite in diretta ai margini di Juventus-Inter di Coppa Italia del 2021. Ora qualcosa sembra cambiare. Varie indiscrezioni parlano di un recente incontro chiarificatore tra i due.

Potrebbe essere solo un modo per fare pace o anche il preludio di una nuova collaborazione. Soprattutto perché arrivano conferme dall'Inghilterra. Il Daily Star parla del potenziale ritorno in bianconero di Antonio Conte: secondo il tabloid, l'attuale tecnico del Tottenham, che sta trattando con i londinesi il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione, sarebbe pronto a valutare la chiamata della sua vecchia società e aperto a tornare in Italia".