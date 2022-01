Supercoppa, Inter-Juve: commentatori, telecronisti e inviati. Le curiosità

Mediaset ha diffuso una nota sulla finale che sarà trasmessa su Canale 5, mercoledì alle 21

Mercoledì 12 gennaio, su Canale 5 alle 21.00, verrà trasmessa la finale di Supercoppa Italiana tra “Inter-Juventus”. Mediaset ha diffuso un comunicato nel quale vengono svelati i dettagli sulla messa in onda della gara. Dai telecronisti fino agli inviati, passando per i commentatori presenti in studio.