Medici in tribuna a Inter-Milan, Locauto: “Occasione per mostrare gratitudine e vicinanza”

“Un’occasione per mostrare gratitudine e vicinanza a donne e uomini della nostra Città impegnati quotidianamente in prima linea nelle nostre strutture ospedaliere”. Così Locauto, premium partner della società nerazzurra, ha definito l’ospitalità riservata una rappresentanza dei professionisti sanitari degli ospedali milanesi impegnati nella lotta alla pandemia da COVID-19 al derby di Milano di sabato 17 ottobre.

“Nel pieno rispetto di tutte le norme e le restrizioni di sicurezza in vigore, Locauto ha avuto il piacere ospitare, oltre ad alcune aziende convenzionate, degli ospiti davvero speciali – si legge in una nota dell’azeinda -. Rappresentanti dell’Università degli Studi di Milano insieme a Primari, Medici, infermieri, fisioterapisti, operatori sanitari, Medici specializzandi e studenti di Medicina e Chirurgia degli Ospedali milanesi: “Luigi Sacco”, “Niguarda”, “Gaetano Pini” e “Vittore Buzzi”. Non è mancato poi il saluto ed il ringraziamento da parte del prof. Massimo Galli, presente allo stadio in veste di ospite di FC Internazionale.

(ANSA)