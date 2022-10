Belgio, il medico: “Mondiale ok per Lukaku. Ma la corsa contro il tempo sarà per…”

Tra un mese in Qatar andrà in scena il Mondiale. Massima attenzione per la condizione in cui ci arriveranno i giocatori. A causa di un calendario ancora più compresso rispetto agli scorsi anni, sono in aumento gli infortuni muscolari. Corsa contro il tempo per tornare al top della forma, anche per Romelu Lukaku che domani contro il Plzen potrebbe rientrare dopo l'infortunio rimediato il 26 agosto. "Il Mondiale non è in pericolo per Romelu", dice il medico della nazionale belga Kristof Sas. "Ovviamente è stato fuori per molto tempo, sarà una corsa contro il tempo, non per metterlo in forma dal punto di vista medico, ma per fargli raggiungere il top della forma".