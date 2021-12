Covid, Conte: “Meeting tra Premier e allenatori? Un muro, tutto già deciso”

L'allenatore del Tottenham ha parlato dell'incontro tra i dirigenti del campionato inglese e i manager

In questi ultimi giorni la variante Omicron ha messo in ginocchio il calcio inglese e molti allenatori si sono interrogati sul benessere dei loro giocatori e sulla mancanza di chiarezza sul motivo per il quale alcune partite sono state rinviate mentre altre si sono giocate, nonostante diversi casi di coronavirus. Ieri si è tenuto un incontro della Premier League con gli allenatori e ad Antonio Conte hanno chiesto che idea si era fatto sul meeting.

Lui come sempre ha risposto in maniera chiara e diretta: «Devo essere sincero, penso che sia stato un incontro in cui abbiamo cercato di parlare, e alcuni allenatori hanno provato a chiedere soluzioni. Ma credo che tutto fosse già stato deciso, c'era un muro e anche per questo non voglio entrare nel merito. Una perdita di tempo? Penso di sì. Perché quando hai un muro davanti puoi chiedere e parlare di quello che vuoi, ma le decisioni sono già state prese».