Ex Inter, Meggiorini “alla Djorkaeff”: rovesciata da applausi in Pisa-Vicenza

L'attaccante del Vicenza, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, si è reso protagonista di un super gol

Applausi a scena aperta per Riccardo Meggiorini: l'ex attaccante dell'Inter (un passato el settore giovanile nerazzurro prima dell'esordio in Serie A grazie a Mancini), oggi al Vicenza, si è reso protagonista di una rovesciata spettacolare in occasione del match di oggi contro il Pisa. Una rete che ha ricordato parecchio la perla massa a segno da Youri Djorkaeff nel gennaio del 1997 contro la Roma.