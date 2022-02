Inter, non sarebbe stato meglio tenere Sensi? CdS: “Con il senno di poi…”

Il centrocampo nerazzurro è il reparto che in questo ultimo periodo sta accusando maggiormente la stanchezza

L'Inter delle ultime giornate è sembrata una squadra stanca e in difficoltà, fisicamente e psicologicamente. Il reparto che appare più bisognoso di alternative, secondo il Corriere dello Sport, è il centrocampo: "La mediana sembra il reparto con meno effettive alternative. Sensi è stato prestato alla Sampdoria e, forse, con il senno di poi, sarebbe stato meglio trattenerlo, mentre Vecino è in infermeria. Oltre ai titolari, quindi, restano solo Vidal (complicato che riesce a infilare due gare consecutive ad alta intensità) e Gagliardini (la gamba lo penalizza). Forse è normale, dunque, che proprio a centrocampo la stanchezza si faccia sentire in misura maggiore".