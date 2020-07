Melandri: “Certe partite sembrano più facili di altre, bisogna giocare sempre come…”

Marco Melandri ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Fiorentina: “Quando sei protagonista in pista non ti puoi concedere di essere teso. Quando andai a vedere Inter-Juve c’era una tensione che si tagliava con il coltello. Da tifoso sei sempre un po’ più nervoso. Porterei Zenga a fare in giro in moto. Ma anche Bobo Vieri, mi piacerebbe un sacco. Sulla carta certe partite sembrano più facili di altre e le si sottovalutano. Bisogna fare attenzione e giocare sempre come se fosse l’ultima partita della stagione. Ai ragazzi non serve un mio consiglio, penso che siano già preparati. Non faccio nomi su chi mi è piaciuto di più in questa stagione perché poi sembrerebbe che tifo per uno e non per gli altri. In una stagione normale non sarei tornata in sella, invece così mi aspetta una stagione corta con circuiti che mi piacciono”.

(Inter TV)