Melli: “Dybala? Per me andrà all’estero. Non è rimasto alla Juve per questo motivo”

Intervistato da Calcio Style, Alessandro Melli ha parlato del futuro di Paulo Dybala. L'ex giocatore è convinto che la Joya giocherà all'estero la prossima stagione. "Andrà dove gli daranno i soldi che chiede. Non è rimasto alla Juventus per questo motivo. Dybala cercherà di guadagnare il più possibile con il prossimo contratto. Tanti soldi può prenderli in Premier o al PSG, quindi per me andrà all’estero".