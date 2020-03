Melli: “La notte di Madrid rimarrà nella storia, ma che sofferenza a Barcellona!”

Nicolò Melli, ala grande dei New Orleans Pelicans e tifoso dell’Inter, è intervenuto a Sky Sport: “La notte di Madrid rimarrà nella storia, anche se in quella galoppata non fu la notte in cui ho sofferto di più: la gara più difficile fu la semifinale di ritorno a Barcellona, una sofferenza autentica dopo la manata di Thiago Motta a Busquets, ma alla fine è andata bene. L’Inter di Conte? Speriamo che l’anno prossimo sia quello decisivo per vincere lo scudetto, anche se già quest’anno sono arrivate delle soddisfazioni“.