Melli (NBA): “Sono un tifoso ottimista, non critico quando l’Inter perde. Condivido con Mou…”

Nicolò Melli, giocatore di NBA, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Fiorentina: “Sono un tifoso molto pacifista e ottimista. Sono contento quando la squadra vince e non critico quando perde. Vivendo all’estero la seguo un po’ meno. Mio fratello mi tiene sempre aggiornato su tutto. L’anno scorso è stata un’ottima stagione per l’Inter. Si spera sempre da sportivo di migliorarsi e spero che sia un obiettivo dell’Inter. La parte sinistra della classifica è importante. La bolla in NBA? Solo avere l’opportunità di giocare nonostante la situazione fosse delicata era grande motivo di orgoglio. Non ho giocato bene. Sono contento di fare parte di questa lega perché l’organizzazione e l’attenzione ai particolari sono enormi: fanno di tutto per metterti nelle migliori condizioni per giocare. Al netto dei risultati sportivi è stata un’esperienza fantastica. L’interista del mio cuore? Sono innamorato di Ronaldo. Anche se poi è andato al Milan, chi se ne frega. Poi Mourinho, siamo nati nello stesso giorno. Sono un fan dell’Inter del Triplete per lo spirito”.

(Inter TV)