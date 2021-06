Meluso (ex DS Spezia): “Agoumé mi ha sorpreso: forza e maturità a 18 anni”

L'ex direttore dello Spezia Mauro Meluso ha parlato a TMW Radio di Lucien Agoumé, in prestito al club ligure dall'Inter

"Ho avuto collaboratori spettacolari con cui abbiamo presi venti calciatori. Quando cambi così tanto c’è un 15-20% che non rende come pensavi, qualcuno si è perso. Però c’è chi mi ha sorpreso: penso ad Agoume, che purtroppo per lo Spezia è in prestito dall’Inter. Ha 18 anni ma ha mostrato forza e maturità".