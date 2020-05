L’ex ct argentino Menotti: “Lautaro, esperienza all’Inter lo ha fatto maturare. Con Messi…”

Cesar Luis Menotti – ex giocatore, dirigente ed ex ct della Nazionale argentina con cui ha vinto un Mondiale nel ’78 – ha parlato di Lautaro Martinez e del suo approdo possibile al Barcellona. Lo ha fatto a cominciare dalla Nazionale: «Potrà dare una grossa mano a Scaloni. Non è solo un giocatore che può offrire più varianti in attacco ma ha anche grandi capacità tecniche. Tra queste anche la capacità di relazionarsi con gli altri giocatori tanto da riuscire a giocare bene fuori dall’area nonostante lui sia letale proprio negli ultimi metri. Si adatta perfettamente al gioco del CT. L’esperienza all’Inter lo ha fatto maturare. L’ho conosciuto e umanamente possono solo elogiarlo: è professionale, rispettoso, umile e capace di sacrificarsi. Un giocatore che sa cosa è il senso di appartenenza. Non ho dubbi che si adatterà in fretta al calcio del Barcellona», ha detto l’ex tecnico.

«Per la Nazionale sarebbe una grande notizia se lui giocasse con Messi. Sarebbe un ulteriore vantaggio perché i due si allenerebbero insieme ogni giorno. Sebbene il Barcellona abbia uno stile di gioco molto diverso dall’Inter, possiamo dire che assomiglia a quello della squadra argentina. Entrambe le squadre hanno come premessa il possesso della palla. Personalmente mi piacerebbe vederli giocare insieme anche al Barça perché sarebbe un doppio vantaggio per entrambe le parti. Lautaro è anche un giocatore, con un grande futuro in Nazionale e sarebbe l’ideale per lui continuare la sua crescita accanto a Messi e ad altri grandi giocatori», ha concluso.

(Fonte: Sport.es)