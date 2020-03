Mercato Inter, ag. Acerbi: “Può giocare in qualsiasi squadra d’Europa”

Negli ultimi giorni, Francesco Acerbi è stato accostato a grandi club europei, tra cui Inter e Chelsea. Il difensore, autore fin qui di una grande stagione con la maglia della Lazio, si sta imponendo definitivamente come uno dei migliori centrali del campionato. Con alcune parole riportate da lalaziosiamonoi.it, Federico Pastorello, agente del giocatore, non si è sbilanciato più di tanto sulla sua situazione:

“Chelsea e Inter? Ho letto, ma non ne so molto. Certamente Francesco è difensore che può giocare in qualsiasi squadra d’Europa“. Queste le dichiarazioni. Secondo quanto riportato dal portale, comunque, al momento non ci sono trattative in corso. Ma è una pista comunque da tenere d’occhio.

(Fonte: lalaziosiamonoi.it)