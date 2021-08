Inter, Nandez non arriverà. TS: “Ecco cosa sarebbe servito per portarlo a Milano”

Il centrocampista uruguaiano del Cagliari, a lungo trattato dal club nerazzurro in estate, non arriverà a Milano

Beppe Marotta lo aveva ribadito più volte nei giorni scorsi, e così effettivamente sarà: il mercato in entrata dell'Inter si è concluso con l'ingaggio di Joaquin Correa. Niente quinta punta, niente Nandez, come conferma Tuttosport: "Come ormai chiaro da qualche giorno, l'Inter ha chiuso con Correa il proprio mercato in entrata. La società, insieme a Simone Inzaghi, ha deciso di non cercare un ulteriore attaccante, dando quindi fiducia come quinto al giovane Satriano. Nel fine settimana erano tornate a circolare voci su Nandez, ma per prendere il jolly uruguaiano, l'Inter avrebbe dovuto far uscire un centrocampista oltre il giovane Agoume che, come previsto, andrà in prestito al Brest".