CdS – Come cambierà il mercato estivo? Possibile chiusura a fine settembre

Non basterà individuare le date per la ripresa dei prossimi campionati. Le varie istituzioni del calcio dovranno interrogarsi anche su altre questioni in questi giorni. Il Corriere dello Sport spiega: “I temi da affrontare saranno relativi al giocare a porte aperte o chiuse, al calendario internazionale, ma anche al mercato. Perché la finestra nella quale fare le negoziazioni andrà rivista dal punto di vista temporale. Idee? Una può essere quella di tenere aperto il mercato fino a metà settembre ovvero fino a quando inizieranno i prossimi campionati: come numero di giorni ci sarebbe un taglio rispetto al solito, ma per una volta un sacrificio può essere fatto; un’altra invece prevede come termine la fine di settembre. Da modellare (ma in questo caso toccherà alla Figc) la data di iscrizione ai campionati e (palla alla Uefa) quella per assolvere ai dettami del Fair Play Finanziario, che comunque quest’anno dovrebbe avere paletti meno stringenti per ovvi motivi”.