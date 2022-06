Mercato, Dybala-Inter? Sabatini: “Le notizie che ho in merito sono che…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala e di un suo possibile approdo all'Inter: "Le notizie che ho sono che l'Inter ha preso Lukaku che diventa un tappo per Dybala, non in senso tattico, ma in senso numerico: quando usciranno due tra Dzeko, Correa e Sanchez ci sarà posto per lui."