EDICOLA CDS – Tutti su Gnonto: il giovane lanciato da Mancini scatena subito il mercato

"Tutti su Gnonto". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 6 giugno 2022

"Tutti su Gnonto". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 6 giugno 2022. "Fiorentina, Sassuolo e Monza sfidano i club della Bundesliga. Il giovane lanciato da Mancini in Nazionale scatena subito il mercato ", commenta il CorSport. In taglio alto, spazio a Nadal, di spalla invece si parla di mercato: "Pogba alla Juve, ecco il giorno". "Il colpo di Mou: Matic alla Roma"