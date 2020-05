Il Corriere dello Sport parla in generale di calciomercato in prima pagina. Questo il titolo scelto: “Mercato, che bomba! Si comincia domani per chiudere molto probabilmente il 5 ottobre. Ceduti, cedibili, a scadenza di contratto o a fine prestito. I casi più clamorosi, da Kulusevski a Tonali. Da Lautaro a Pjanic. Un’estate per giocare e per gli affari: lo scudetto si decide su due campi”. Poi ancora: “Da Agnelli appello al governo: da luglio riapra gli stadi!”