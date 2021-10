Mercato, Insigne tentato dall’MLS? Radio Marte: “La verità è un’altra”

L'emittente ha voluto verificare la notizia su un possibile approdo del centravanti in America: ecco le ultime

E' di questa mattina l'indiscrezione in merito ad un possibile futuro di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che va in scadenza a giugno 2022 e obiettivo anche dell'Inter, in MLS. Radio Marte, emittente partenopea, ha voluto verificare la notizia parlando direttamente con l'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane: "Abbiamo indagato su questa presunta trattativa per portare Insigne in America. Il suo agente, sulle indiscrezioni che riferivano di una trattativa avviata in un hotel di Napoli alla luce del sole, ha fatto chiarezza. Insigne, d'altronde, è un calciatore ancora sotto contratto fino al 2022 e, di conseguenza, non può accordarsi con altri club prima del 1 febbraio, altrimenti sarebbe anche passibile di deferimento da parte della procura federale.