Mercato Inter, Julian Alvarez a un passo dal City: dettagli e cifre dell’affare

Il giovane attaccante argentino con ogni probabilità giocherà per il club allenato da Pep Guardiola

Julian Alvarez è a un passo dal Manchester City. Secondo quanto riporta Olé, il club inglese acquisterà l'attaccante per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, due milioni in meno della clausola. Inoltre c'è già l'accordo tra le parti perché l'attaccante continui al River, almeno fino a giugno. Resta da concordare se questo prestito sarà prorogato o meno fino alla fine del 2022. Il giocatore, rimanendo al River, raggiunge il suo obiettivo, ovvero avere continuità nell'anno dei Mondiali. In linea di principio il City si occuperebbe anche dello stipendio di Alvarez mentre indossa la maglia del River.