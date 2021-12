Mercato Inter, Baccin è rientrato dal Sud America: report dettagliato, i nomi

Il vice direttore sportivo nerazzurro è rientrato a Milano dopo aver visionato da vicino numerosi prospetti

Si è concluso il viaggio in Sud America di Dario Baccin: il vice direttore sportivo dell'Inter ha potuto visionare da vicino numerosi prospetti, e ha stilato un report dettagliato che verrà analizzato insieme al resto della dirigenza nerazzurra. Tuttosport fa i nomi: "Non solo Onana. In attesa della visita a Milano di Alberto Botines, l'agente del portiere, i dirigenti dell'Inter lavorano pure per il futuro. Dario Baccin è rientrato dal Sud America con un report dettagliato su svariati profili. Tra questi anche Agustin Alvarez e Facundo Torres del Penarol. Nelle scorse settimane Edgardo Lasalvia, l'agente dei due giocatori, oltre che di Darwin Nunez, è stato in Italia. Nei contatti perlustrativi con i nerazzurri si è discusso degli assistiti dell'agente. Un po' come successo con l'intermediario di Matias Arezo".