Mercato Inter, derby per Emerson Royal? “Il Milan ha offerto questo scambio”

Secondo Gianluca Di Marzio, ci sarebbe anche il club rossonero sulle tracce dell'esterno brasiliano: i dettagli

"E se intorno al nome di Emerson Royal si scatenasse un vero e proprio derby di calciomercato?". E' questa la domanda che si pone Gianluca Di Marzio sulle colonne di WilliamHill: sull'esterno brasiliano, che piace molto all'Inter, ci sarebbe forte anche il Milan. Spiega infatti l'esperto di mercato: "Ipotesi da non scartare. Perché prima ancora che l’Inter lo individuasse come il nome giusto per sostituire Hakimi in caso di partenza, il Milan ha provato a vestirlo di rossonero proponendo al Barcellona – che nel frattempo ha esercitato il diritto di recompra dal Betis e lo ha riportato in blaugrana – uno scambio con Alessio Romagnoli. Il no del Barça non ha scoraggiato i rossoneri, che proprio in questi giorni hanno riproposto nuovamente l’affare alle stesse condizioni. La risposta dei catalani, al momento, è però ancora negativa. Per privarsi di Emerson Royal, infatti, il Barcellona chiede 25 milioni di euro. Inter (e non solo) avvisata…".