Inter, obiettivo Palmieri: la richiesta del Chelsea. Emerson Royal, oggi l’agente…

Con Ashley Young che andrà via, il primo obiettivo dell'Inter per la fascia sinistra è Emerson Palmieri. Non tramonta l'idea Emerson Royal

Gianni Pampinella

Con Ashley Young che lascerà Milano a fine stagione, il primo obiettivo dell'Inter per la fascia sinistra è Emerson Palmieri. Nonostante sia stato poco utilizzato, il Chelsea chiede 20 milioni di euro, cifra che il club nerazzurro ritiene alta. Come riporta Sky Sport, l'obiettivo per la fascia destra è Emerson Royal che ieri il Barcellona ha riacquistato dal Betis.

Oggi al Camp Nou c'è stato un incontro con il suo agente per capire se il club blaugrana punterà su di lui o lo lascerà partire. La prima richiesta che era arrivata era di 25 milioni di euro. Per quanto riguarda Hakimi, se arrivasse un'offerta di 70 milioni più bonus per arrivare a 80 milioni, l'Inter potrebbe dire di sì.