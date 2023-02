MD – Mercato Inter, Thuram offerto al Barça: l’attaccante gradisce la destinazione, ma…

Come annunciato dallo stesso ds del Borussia Moenchengladbach, al termine della stagione l'attaccante cambierà squadra. "Con Marcus Thuram abbiamo mollato. Dobbiamo accettarlo quando si tratta di club ancora più grandi, dove potrebbe andare Marcus. Il fatto che i giocatori ci lasceranno gratis non è una situazione positiva e non posso addolcirla", le parole di Roland Virkus. Thuram è nel mirino di tanti club, tra cui anche l'Inter che è stata vicina al giocatore nell'estate del 2021.

Come riporta Mundo Deportivo, il giocatore è stato offerto al Barça, che già lo seguiva da tempo. Ma la concorrenza è agguerrita con club come Chelsea, Psg e Atletico interessati al giocatore. "Anche l'Inter è da mesi molto sulle orme dell'attaccante, mentre l'ultimo club ad essere entrato in corsa per il francese è il Manchester United", si legge sul quotidiano catalano. A Thuram la destinazione Barcellona intriga molto, ma il club blaugrana deve comunque fare i conti con il fair play finanziario.