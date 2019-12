Mercato Inter – Vidal ha le idee chiare: inviati vari messaggi al Barcellona

Continuano a circolare in Spagna le voci su un possibile addio già a gennaio di Arturo Vidal al Barcellona, da tempo sulla lista dei desideri dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte.

Il quotidiano iberico Marca scrive che il cileno “ha già inviato diversi messaggi chiari in questa stagione al club catalano, non essendo soddisfatto della sua situazione“. Per i colleghi spagnoli, Vidal “considera un possibile trasferimento nel caso in cui la situazione non migliori e non torni a giocare dall’inizio“.