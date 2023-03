Mercato, mezza Europa su Ndicka: occasione a parametro zero, c’è anche l’Inter

Il difensore francese classe '99, in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte, in estate cambierà aria

Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto a giugno, uno dei più contesi sarà Evan Ndicka: il difensore francese, classe '99, non rinnoverà con l'Eintracht Francoforte, e in estate cambierà aria. Tanti i club che si sono già mossi, inclusa l'Inter, e la concorrenza si preannuncia agguerrita. Secondo il Mundo Deportivo in prima fila ci sarebbe il Barcellona: i catalani avrebbero già raggiunto un principio di accordo, ma devono prima fare i conti con la propria situazione salariale e, soprattutto, hanno già fatto intendere di non voler partecipare ad aste. Su Ndicka, oltre a Inter e Barcellona, ci sarebbero anche Paris Saint-Germain, Betis, Siviglia, Juventus, Milan e Liverpool.