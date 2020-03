GdS – Mercato permanente, ecco i dettagli della proposta Eca. C’è un’urgenza

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina torna anche sulle proposte avanzate per la prossima sessione di mercato: “L’Eca ha proposto una finestra permanente, dall’estate a fine dicembre, le Leghe restano divise. Oggi l’arco temporale è di 16 settimane: 12 in estate, 4 in inverno. In ogni caso, anche se non esteso, bisogna rimodularlo in base a quando si concluderanno i campionati. Serve subito una disposizione per evitare che un giocatore lasci una squadra prima ancora della fine della stagione agonistica del paese”.