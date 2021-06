Mercato, pres. Manchester City: “Troveremo un sostituto all’altezza di Aguero”

Kaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, ha assicurato che la società investirà per comprare un sostituto all'altezza di Aguero

"Perdiamo una leggenda molto importante come Sergio Aguero. E' difficile ma sono fiducioso che troveremo il giocatore giusto per sostituirlo. Una delle cose che ho imparato nel corso degli anni è che bisogna portare costantemente del talento nella squadra e rinfrescare la rosa, in particolare quando sei a un livello elevato e al top . Avendo vinto il campionato, non è il momento di sedersi e accontentarsi. Questo sarebbe il più grande errore. La squadra è fenomenale, non vinci la Premier e arrivi in finale di Champions se non hai una rosa incredibile. Ma ci sono reparti nella rosa che necessitano di investimenti. Non troppi. Non si tratta di numeri, ma di aggiungere qualità. Guardiola? Si trova nell'ambiente giusto, abbiamo grande fiducia e un gran rapporto. Abbiamo ottenuto così tanto, il viaggio insieme continuerà finché Pep è felice e noi saremo felici".