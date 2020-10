Raimondi (SM): “Inter, mercato prudente: Hakimi prova di forza, poi il patto di Villa Bellini. Il voto…”

Per Claudio Raimondi, giornalista di Sport Mediaset, quello dell’Inter è stato “un mercato prudente“. Il club nerazzurro si merita un 8 come valutazione finale. “Poteva prendere qualche punto in più. Hakimi è stato la prova di forza, poi il patto di Villa Bellini. Lì dirigenti e l’allenatore Antonio Conte hanno capito che l’unico modo era l’autofinanziamento. Dunque basta spese folli. A quel punto sono arenate le piste Kumbulla e Tonali. Kanté e Marcos Alonso non sono arrivati perché non è uscito nessuno” ha concluso Raimondi, intervenuto nel corso del TG sportivo su Italia 1.