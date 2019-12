Mercato Inter, Conte risponde su Skriniar. In Francia: “Avvertimento al PSG”

Ieri Antonio Conte, nella conferenza stampa che ha preceduto la gara contro il Genoa, ha parlato anche di Milan Skriniar: «Sapete la considerazione che ho di lui. E’ un calciatore moderno, giovane e sta lavorando tanto per migliorare. Sta facendo bene e come lui stanno lavorando bene i compagni di reparto». Queste parole sono state riprese in Spagna e sono una notizia di mercato. Perché stando alla stampa francese Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, sarebbe interessato al centrale nerazzurro.

Thiago Silva a giugno 2020 andrà in scadenza e non ha ancora rinnovato. Potrebbero essere i suoi ultimi mesi al PSG: il dirigente non sembra avere fretta di rinnovargli il contratto e avrebbe già pensato ad un giocatore in grado di essere il suo successore. Per questo starebbe tenendo monitorati due obiettivi: Kalidou Koulibaly e appunto Milan Skriniar. “Leonardo ha ricevuto un avvertimento rispetto all’erede di Thiago Silva. Mentre lui pensa a Skriniar, Conte gli ha ricordato quanto lo ritiene essenziale. Non sarà facile convincere i nerazzurri a lasciarlo partire”, si legge su Le10sport.