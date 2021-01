Serie A, mercato quasi fermo: solo 34 operazioni concluse. E all’estero non va meglio…

Un mercato unico nel suo genere, non paragonabile a quello di un anno fa. I numeri della sessione invernale della stagione 2020/2021: al momento sono 34 le operazioni concluse ufficialmente, rispetto alle 179 dello scorso anno a una settimana dalla ‘deadline’. Come spiega La Gazzetta dello Sport, a incidere son o una serie di fattori, tra cui quello più pesante è senza dubbio la contrazione economica causata dalla pandemia di Coronavirus. Meno soldi per il calcio e meno margini per intervenire sulle rose.

Nelle 34 operazioni rientrano alcune riguardanti il settore giovanile e allo stesso tempo sono compresi i rientri dai prestiti. Il numero è destinato a salire da qui all’1 febbraio, ma difficilmente vedremo colpi alla Eriksen o alla Ibrahimovic come lo scorso anno.

E all’estero la situazione non è tanto più rosea. Se la Serie A ha registrato solo il 18.99% delle operazioni rispetto all’anno scorso, la Premier League è al 18% con i 9 trasferimenti rispetto ai 50 di un anno fa. Va leggermente meglio per la Bundesliga, al 25% con 11 operazioni rispetto alle 44 di un anno fa, mentre la Ligue 1 è a 9, il 20.45%.