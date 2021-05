CorSera – Inter, il mercato resta in autofinanziamento. E ora Zhang incontra Conte

Il finanziamento garantito dal fondo di investimenti americano servirà unicamente per coprire le spese di gestione del club

"L’Inter si mette in sicurezza e si garantisce un finanziamento da 275 milioni, stipulato dal fondo americano Oaktree con Suning. Tecnicamente a ricevere il prestito sarà Great Horizon, controllante del club nerazzurro, che poi girerà 240 milioni alla società del presidente Steven Zhang. [...] I 240 milioni saranno versati in modo graduale nelle casse del club e serviranno per far fronte alle esigenze di spesa ordinaria, come gli stipendi o i pagamenti programmati. Va sottolineato che non sono risorse destinate al mercato, per quello l’Inter dovrà essere brava ad autofinanziarsi. [...] Il presidente Zhang segna un punto importante. Ora può concentrarsi sull’incontro con Conte e la dirigenza per pianificare il futuro".