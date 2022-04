Meret: “Troppo importante pensare allo scudetto per noi. Non si deve mollare”

Le parole del portiere del Napoli intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli sulla lotta scudetto

"Dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovare pronti ogni domenica. E' troppo importante pensare allo scudetto per noi, per tutto lo staff, per tutta la città. Non si deve mollare, dobbiamo continuare a lottare". Alex Meret lo ha detto in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, tenendo accesa la speranza di rimonta del Napoli.