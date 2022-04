Merola: “Tifo Inter fin da quando ero piccolo, tornare sarebbe un sogno”

L'attaccante classe 2000 sta disputando una stagione da assoluto protagonista in Serie C con il Foggia di Zeman

Fabio Alampi

Davide Merola, attaccante del Foggia in prestito dall'Empoli e con un lungo trascorso nel settore giovanile dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com: "Fare 11 gol in campionato (2 gli sono stati tolti dopo l'esclusione del Catania, ndr) e 1 in Coppa Italia a Foggia penso che sia una buona cifra, poi li ho fatti quasi tutti da febbraio ad oggi... Purtroppo non sono io che decido se sono pronto al salto di categoria, ma credo di avere molte possibilità. Se non sbaglio sono l'Under 21 con più gol da gennaio".

L'Empoli detiene il suo cartellino ed è nota per lanciare molti giovani italiani. Proverà a giocarsi le sue carte o per la Serie A è troppo presto?

"Ovviamente farò di tutto per cercare di rimanerci perché significherebbe giocarsi la Serie A, ma non sono io che faccio queste scelte. Sicuramente non sono più il ragazzo della Primavera e questa stagione mi ha insegnato tanto".

Sui social pubblica spesso foto del periodo vissuto all'Inter. Sogna di tornarci un giorno?

"Io tifo Inter da quando sono piccolo, nonostante mio padre e mia fratello siano tifosi del Milan. Ho fatto tutta la trafila del Settore Giovanile nerazzurro, vincendo quasi tutto quello che c'era da vincere e avendo la fortuna e l'opportunità, prima di andare via, di esordire in Europa League. Ho conosciuto anche il mio idolo Mauro Icardi e quindi non posso nascondere che tornare all'Inter per me sarebbe un sogno".